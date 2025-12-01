Projection du ballet Le Parc Eglise Notre-Dame Brantôme en Périgord

Projection du ballet Le Parc

La Micro-Folie vous invite à une soirée exceptionnelle en partenariat avec l’Opéra national de Paris pour la projection du ballet Le Parc d’Angelin Preljocaj, sur les musiques de Mozart et interprété par les Étoiles et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris ! Gratuit. Sur réservation.

Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire et s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels. Durée 1 h 40. Tout public et GRATUIT. .

