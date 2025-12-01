Projection du ballet Le Parc Châtillon-sur-Indre

Projection du ballet Le Parc

Début : Mercredi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:45:00

2025-12-12

Projection sur grand écran à la Micro-Folie. Sur réservation obligatoire par téléphone, mail ou via notre formulaire en ligne.

Une création de l’Opéra national de Paris réunissant la musique de Mozart et la chorégraphie d’Angelin Preljocaj, interprétée par les danseurs étoiles Alice Renavand et Mathieu Ganio.

Créé en 1994, Le Parc interroge l’amour à travers des jeux de séduction inspirés du Grand Siècle et du siècle des Lumières, nourris par Mozart, la Carte du Tendre et les Liaisons dangereuses. Preljocaj y mêle élégance classique et audace contemporaine, entre lignes brisées, sensualité et un dernier pas de deux devenu emblématique. .

Screening on large screen at Micro-Folie. Reservations required by phone, e-mail or online form.

