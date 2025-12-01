Projection du ballet Le Parc de Preljocaj sur Mozart Espace culturel du Pays de Nay Nay

Projection du ballet Le Parc de Preljocaj sur Mozart Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 12 décembre 2025.

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Dans un jardin à la française, Angelin Preljocaj revisite les jeux de l’amour à travers la musique de Mozart. Entre grâce classique et gestes contemporains, Le Parc nous emporte dans un ballet intemporel, mêlant séduction, poésie et mouvement.

Tout public Réservation souhaitée .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

L’événement Projection du ballet Le Parc de Preljocaj sur Mozart Nay a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay