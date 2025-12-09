Projection du Ballet Le Parc Espalion
Projection du Ballet Le Parc Espalion vendredi 12 décembre 2025.
99 avenue d’estaing Espalion Aveyron
Début : Vendredi 2025-12-12
Le FabLab d’Espalion vous propose une projection du Ballet Le Parc par l’Opéra National de Paris !
Orchestre et danseurs de l’Opéra National de Paris, musique de W.A. Mozart, chorégraphie de Angelin Préljocaj. .
English :
The Espalion FabLab invites you to a screening of Le Parc ballet by the Opéra National de Paris!
