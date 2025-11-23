Projection du Ballet Le Parc Neuvic

Projection du Ballet Le Parc

Captation du Ballet Le Parc, créé en 1994 par Angelin Preljocaj (musique de Mozart) une œuvre emblématique qui explore les jeux de l’amour dans une chorégraphie mêlant classicisme et modernité.

20h, Centre Multimédia. Gratuit. Réservation conseillée.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. 30 ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde. Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières en convoquant notre imaginaire classique musical ou littéraire pages célèbres de Mozart, Carte du Tendre et Liaisons dangereuses. Mais Angelin Preljocaj s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels. À l’image du dernier pas de deux où les corps tournoient pour un baiser langoureux un moment de grâce devenu la signature de ce ballet.

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Projection du Ballet Le Parc

Ballet Le Parc, created in 1994 by Angelin Preljocaj (music by Mozart): an emblematic work that explores the games of love in choreography that blends classicism and modernity.

8pm, Centre Multimédia. Free admission. Reservations recommended.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

German : Projection du Ballet Le Parc

Aufzeichnung des Balletts Le Parc, das 1994 von Angelin Preljocaj kreiert wurde (Musik von Mozart): ein emblematisches Werk, das die Spiele der Liebe in einer Choreographie erforscht, die Klassizismus und Moderne miteinander verbindet.

20 Uhr, Multimediazentrum. Kostenlos. Eine Reservierung wird empfohlen.

Multimediazentrum 05 53 80 09 88

Italiano :

Registrazione del balletto Le Parc, creato nel 1994 da Angelin Preljocaj (musica di Mozart): un’opera emblematica che esplora i giochi dell’amore in una coreografia che fonde classicismo e modernità.

ore 20.00, Centre Multimédia. Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione.

Centro Multimédia 05 53 80 09 88

Espanol : Projection du Ballet Le Parc

Grabación del Ballet Le Parc, creado en 1994 por Angelin Preljocaj (música de Mozart): una obra emblemática que explora los juegos del amor en una coreografía que mezcla clasicismo y modernidad.

20.00 h, Centre Multimédia. Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

Centro Multimedia 05 53 80 09 88

