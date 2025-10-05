Projection du biopic Hokusai au Cinémobile Briare
Projection du biopic Hokusai au Cinémobile Briare dimanche 5 octobre 2025.
Projection du biopic Hokusai au Cinémobile
Château de Trousse-Barrière Briare Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 18:45:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez assister à la projection du biopic Hokusaï au cinémobile !
Projection du biopi Hokusaï au cinémobile, en lien avec la semaine sur l’Asie de la Micro Folie. En partenariat avec les Musées du Centre. .
Château de Trousse-Barrière Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08
English :
Attend the screening of the biopic Hokusaï at the Cinémobile!
German :
Besuchen Sie die Vorführung des Biopics Hokusai im Kinomobil!
Italiano :
Partecipate alla proiezione del biopic Hokusaï al Cinémobile!
Espanol :
Asista a la proyección de la película biográfica Hokusaï en el Cinémobile
L’événement Projection du biopic Hokusai au Cinémobile Briare a été mis à jour le 2025-09-18 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX