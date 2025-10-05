Projection du biopic Hokusai au Cinémobile Briare

Projection du biopic Hokusai au Cinémobile Briare dimanche 5 octobre 2025.

Projection du biopic Hokusai au Cinémobile

Château de Trousse-Barrière Briare Loiret

Début : 2025-10-05 18:45:00

2025-10-05

Venez assister à la projection du biopic Hokusaï au cinémobile !

Projection du biopi Hokusaï au cinémobile, en lien avec la semaine sur l’Asie de la Micro Folie. En partenariat avec les Musées du Centre. .

Château de Trousse-Barrière Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

Attend the screening of the biopic Hokusaï at the Cinémobile!

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Biopics Hokusai im Kinomobil!

Italiano :

Partecipate alla proiezione del biopic Hokusaï al Cinémobile!

Espanol :

Asista a la proyección de la película biográfica Hokusaï en el Cinémobile

