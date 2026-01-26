PROJECTION DU CONCERT DE REGARDE LES HOMMES TOMBER (METAL) Mayenne

PROJECTION DU CONCERT DE REGARDE LES HOMMES TOMBER (METAL)

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

RDV le 25 avril, 15h, à la Médiathèque de Mayenne

Projections de concert proposés par la Philharmonie de Paris dans le cadre de sa programmation culturelle un grand concert mais dans le confort de l’auditorium.

Ce quintette nantais embrasse différents pans du métal, créant aussi bien des moments de pure violence que des mélodies hallucinées. .

English :

RDV April 25, 3pm, at the Médiathèque de Mayenne

