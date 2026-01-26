PROJECTION DU CONCERT DE REGARDE LES HOMMES TOMBER (METAL) Mayenne
PROJECTION DU CONCERT DE REGARDE LES HOMMES TOMBER (METAL)
Tarif : – –
Début : 2026-04-25 15:00:00
RDV le 25 avril, 15h, à la Médiathèque de Mayenne
Projections de concert proposés par la Philharmonie de Paris dans le cadre de sa programmation culturelle un grand concert mais dans le confort de l’auditorium.
Ce quintette nantais embrasse différents pans du métal, créant aussi bien des moments de pure violence que des mélodies hallucinées. .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
RDV April 25, 3pm, at the Médiathèque de Mayenne
