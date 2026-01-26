PROJECTION DU CONCERT D’EMILIE SIMON

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

RDV le 14 février, 15h, à la Médiathèque de Mayenne

Projections de concert proposés par la Philharmonie de Paris dans le cadre de sa programmation culturelle un grand concert mais dans le confort de l’auditorium.

Artiste française phare évoluant entre électro-pop et musique de film, Emilie Simon célèbre seule en scène son premier album entièrement réarrangé à l’occasion de son vingtième anniversaire. .

396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RDV February 14, 3pm, at the Médiathèque de Mayenne

L’événement PROJECTION DU CONCERT D’EMILIE SIMON Mayenne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co