PROJECTION DU CONCERT D’EMILIE SIMON Mayenne

RDV le 14 février, 15h, à la Médiathèque de Mayenne
Projections de concert proposés par la Philharmonie de Paris dans le cadre de sa programmation culturelle un grand concert mais dans le confort de l’auditorium.
Artiste française phare évoluant entre électro-pop et musique de film, Emilie Simon célèbre seule en scène son premier album entièrement réarrangé à l’occasion de son vingtième anniversaire. .
English :
RDV February 14, 3pm, at the Médiathèque de Mayenne
