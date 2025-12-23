Projection du court-métrage Les Enfants Fa’a’amu, Cloyes-les-Trois-Rivières

Projection du court-métrage Les Enfants Fa’a’amu

Espace culturel du Prieuré d'Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Projection du court-métrage Les Enfants Fa’a’amu, de Franck Doucet. Ce film de 12 minutes qui traite de l’adoption des jeunes enfants polynésiens a été récompensé du Prix Spécial du Coliseum à la 5e edition du Festival International du Cinéma COLIFFE de Rome.

Une partie de l’équipe du film sera présente pour présenter l’oeuvre et partager les coulisses du tournage ainsi que des membres de la troupe internationale Aloha Tahiti Show qui réserve au public une surprise musicale. .

Espace culturel du Prieuré d'Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

English :

Screening of the short film Les Enfants Fa’a’amu, by Franck Doucet. This 12-minute film about the adoption of young Polynesian children won the Coliseum Special Prize at the 5th edition of the COLIFFE International Film Festival in Rome.

