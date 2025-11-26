Projection du court-métrage Un saucisson de circonstance Cahors
Venez découvrir le court-métrage Un saucisson de circonstance”, réalisé dans le cadre de Discrimétrage avec les élèves du lycée Clément Marot.
Un film percutant, récompensé par le Clap d’or 2025, qui aborde avec humour et finesse les discriminations du quotidien.
En partenariat avec La Médiathèque du Grand Cahors dans le cadre du Mois du film documentaire, et le Festival des solidarités (Festisol) porté par la MJC de Cahors.
185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44 mediatheque@grandcahors.fr
English :
Come and discover the short film Un saucisson de circonstance , produced as part of Discrimétrage with students from lycée Clément Marot.
This hard-hitting film, which won the Clap d?or 2025 award, tackles everyday discrimination with humor and finesse.
In partnership with La Médiathèque du Grand Cahors, as part of Documentary Film Month, and the Festival des Solidarités (Festisol) organized by the MJC de Cahors.
German :
Sehen Sie sich den Kurzfilm Un saucisson de circonstance? an, der im Rahmen von Discrimétrage mit Schülern des Lycée Clément Marot gedreht wurde.
Ein eindringlicher Film, der mit dem Clap d’or 2025 ausgezeichnet wurde und mit Humor und Feingefühl die Diskriminierung im Alltag thematisiert.
In Partnerschaft mit La Médiathèque du Grand Cahors im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms und dem Festival der Solidarität (Festisol), das von der MJC de Cahors getragen wird.
Italiano :
Venite a vedere il cortometraggio Un saucisson de circonstance , realizzato nell’ambito di Discrimétrage con gli studenti del Lycée Clément Marot.
Questo film, che ha vinto il premio Clap d’or 2025, affronta la discriminazione quotidiana con umorismo e finezza.
In collaborazione con la Médiathèque du Grand Cahors nell’ambito del Mese del Cinema Documentario e del Festival des Solidarités (Festisol) organizzato dal MJC di Cahors.
Espanol :
Venga a ver el cortometraje Un saucisson de circonstance , realizado en el marco de Discrimétrage con alumnos del Lycée Clément Marot.
Esta impactante película, galardonada con el premio Clap d’or 2025, aborda la discriminación cotidiana con humor y delicadeza.
En colaboración con la Médiathèque du Grand Cahors, en el marco del Mes del Cine Documental, y el Festival des Solidarités (Festisol) organizado por el MJC de Cahors.
