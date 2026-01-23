En ce 8 mars, nous célébrons la lutte pour les droits des femmes avec la projection du dessin animé Hola Frida !, réalisé par André Kadi et Karina Vézina (82′).

Résumé C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo ! Elle deviendra une grande peintre, connue pour ses autoportraits, et icône du féminisme mexicain.

A partir de 6 ans

Gratuit, sur inscription à partir du 7 février : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

La journée internationale des droits des femmes est l’occasion de célébrer le courage, la force et la créativité des femmes.

Le samedi 07 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Gratuit sur inscription.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



