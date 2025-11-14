Projection du Docu-fiction La Bataille de la Vaux-Marie Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Projection du Docu-fiction La Bataille de la Vaux-Marie

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Vous êtes passionnés d’Histoire ? de la Première Guerre mondiale ou encore de films de guerre ? Nous vous proposons de découvrir l’histoire de la Bataille de la Vaux-Marie qui s’est déroulée du 7 au 10 septembre 1914 à Rembercourt-Sommaisne (55). Vos ancêtres ont peut-être foulé ce champ de bataille.

Ce documentaire associe expertise historique, reconstitution et effets spéciaux. Les réalisateurs invitent les spectateurs à plonger au cœur de la bataille aux côtés des combattants français et allemands.

Il s’en suivra d’un temps d’échange avec l’un des deux réalisateurs.

Durée 1h05

Abbaye d’Ecurey, Salle de convivialité, 60 places disponibles

Déconseillé au moins de 10 ans.

Gratuit. Réservation conseillée par mail à abbayedecurey@portesdemeuse.frAdultes

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 53 52 03 22 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

English :

Do you have a passion for history, the First World War or war films? We invite you to discover the story of the Battle of Vaux-Marie, which took place from September 7 to 10, 1914, at Rembercourt-Sommaisne (55). Your ancestors may have stood on this battlefield.

This documentary combines historical expertise, reconstruction and special effects. The filmmakers invite viewers to plunge into the heart of the battle alongside French and German combatants.

This will be followed by a discussion with one of the two directors.

Running time: 1 hour 05 minutes

Abbaye d’Ecurey, Salle de convivialité, 60 seats available

Not recommended for children under 10.

Free admission. Reservations recommended by e-mail to abbayedecurey@portesdemeuse.fr

German :

Sie interessieren sich für Geschichte? für den Ersten Weltkrieg oder auch für Kriegsfilme? Wir schlagen Ihnen vor, die Geschichte der Schlacht von Vaux-Marie zu entdecken, die vom 7. bis 10. September 1914 in Rembercourt-Sommaisne (55) stattfand. Vielleicht haben Ihre Vorfahren dieses Schlachtfeld betreten.

Der Dokumentarfilm vereint historisches Fachwissen, Reenactment und Spezialeffekte. Die Filmemacher laden die Zuschauer dazu ein, an der Seite der französischen und deutschen Kämpfer in das Herz der Schlacht einzutauchen.

Anschließend besteht die Möglichkeit, sich mit einem der beiden Regisseure auszutauschen.

Dauer: 1 Stunde und 5 Minuten

Abbaye d’Ecurey, Salle de convivialité, 60 Plätze verfügbar

Abgeraten für Personen unter 10 Jahren.

Kostenlos. Reservierung per E-Mail an abbayedecurey@portesdemeuse.fr empfohlen

Italiano :

Siete appassionati di storia, di Prima Guerra Mondiale o di film di guerra? Vi invitiamo a scoprire la storia della battaglia di Vaux-Marie, svoltasi dal 7 al 10 settembre 1914 a Rembercourt-Sommaisne (55). I vostri antenati potrebbero essersi trovati su questo campo di battaglia.

Questo documentario combina competenza storica, ricostruzione ed effetti speciali. I registi invitano gli spettatori a immergersi nel cuore della battaglia a fianco dei combattenti francesi e tedeschi.

Seguirà un dibattito con uno dei due registi.

Durata: 1 ora e 05 minuti

Abbazia di Ecurey, Salle de Convivialité, 60 posti disponibili

Sconsigliato ai bambini sotto i 10 anni.

Ingresso libero. Prenotazione consigliata via e-mail a abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Espanol :

¿Le apasionan la historia, la Primera Guerra Mundial o las películas bélicas? Le invitamos a descubrir la historia de la batalla de Vaux-Marie, que tuvo lugar del 7 al 10 de septiembre de 1914 en Rembercourt-Sommaisne (55). Es posible que sus antepasados hayan estado en este campo de batalla.

Este documental combina pericia histórica, reconstrucción y efectos especiales. Los realizadores invitan al espectador a sumergirse en el corazón de la batalla junto a los combatientes franceses y alemanes.

A continuación habrá un coloquio con uno de los dos directores.

Duración: 1 hora 05 minutos

Abadía de Ecurey, Sala de Convivencia, 60 plazas disponibles

No recomendada para menores de 10 años.

Entrada gratuita. Se recomienda reservar por correo electrónico a abbayedecurey@portesdemeuse.fr

