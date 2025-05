Projection du documentaire « A perte de vue » – Salle des fêtes Montmeyran, 24 juin 2025 20:00, Montmeyran.

Drôme

Projection du documentaire « A perte de vue » Salle des fêtes Place de la Poste Montmeyran Drôme

Début : 2025-06-24 20:00:00

2025-06-24

L’association Azul propose de découvrir l’aventure vécue par Carla et Pierre Petit grâce au film documentaire « A perte de vue ».

Salle des fêtes Place de la Poste

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.azul@gmx.fr

English :

The Azul association invites you to discover the adventure of Carla and Pierre Petit through the documentary film « A perte de vue ».

German :

Der Verein Azul schlägt vor, das von Carla und Pierre Petit erlebte Abenteuer anhand des Dokumentarfilms « A perte de vue » zu entdecken.

Italiano :

L’associazione Azul vi invita a scoprire l’avventura di Carla e Pierre Petit attraverso il film documentario « A perte de vue » (A perdita d’occhio).

Espanol :

La asociación Azul le invita a descubrir la aventura de Carla y Pierre Petit a través del documental « A perte de vue » (Hasta donde alcanza la vista).

