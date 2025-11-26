Projection du documentaire Atlas Oculto au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection du documentaire Atlas Oculto au cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 20:45:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Projection du documentaire Atlas oculto, de Anne-Laure Boyer

Après la projection, débat avec Anne-Laure Boyer, réalisatrice

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

English :

Screening of the documentary Atlas oculto, by Anne-Laure Boyer

Post-screening discussion with director Anne-Laure Boyer

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Atlas oculto, von Anne-Laure Boyer

Nach der Vorführung, Diskussion mit Anne-Laure Boyer, Regisseurin

Italiano :

Proiezione del documentario Atlas oculto, di Anne-Laure Boyer

Dopo la proiezione, dibattito con la regista Anne-Laure Boyer

Espanol :

Proyección del documental Atlas oculto, de Anne-Laure Boyer

Tras la proyección, coloquio con Anne-Laure Boyer, directora

