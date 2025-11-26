Projection du documentaire Atlas Oculto au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Projection du documentaire Atlas Oculto au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre mercredi 26 novembre 2025.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
20:45:00
2025-11-26
Projection du documentaire Atlas oculto, de Anne-Laure Boyer
Après la projection, débat avec Anne-Laure Boyer, réalisatrice
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
English :
Screening of the documentary Atlas oculto, by Anne-Laure Boyer
Post-screening discussion with director Anne-Laure Boyer
German :
Vorführung des Dokumentarfilms Atlas oculto, von Anne-Laure Boyer
Nach der Vorführung, Diskussion mit Anne-Laure Boyer, Regisseurin
Italiano :
Proiezione del documentario Atlas oculto, di Anne-Laure Boyer
Dopo la proiezione, dibattito con la regista Anne-Laure Boyer
Espanol :
Proyección del documental Atlas oculto, de Anne-Laure Boyer
Tras la proyección, coloquio con Anne-Laure Boyer, directora
