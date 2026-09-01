Projection du documentaire Au coeur d’une restauration Morcenx-la-Nouvelle
lundi 14 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Projection du documentaire Au coeur d’une restauration
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:30:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, projection du documentaire Au coeur d’une restauration , L’âme retrouvée de la cathédrale Saint6Véran de Cavaillon.
Un film de Lana et Thierry Jourdan
Tarif unique 5,50€
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, projection du documentaire Au coeur d’une restauration , L’âme retrouvée de la cathédrale Saint6Véran de Cavaillon.
Un film de Lana et Thierry Jourdan
Tarif unique 5,50€ .
Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Projection du documentaire Au coeur d’une restauration
As part of European Heritage Days, a screening of the documentary Au coeur d’une restauration ( The Rediscovered Soul of Saint-Évéran Cathedral in Cavaillon ).
A film by Lana and Thierry Jourdan
Single admission price: 5.50?
L’événement Projection du documentaire Au coeur d’une restauration Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx
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