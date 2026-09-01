Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Projection du documentaire Au coeur d’une restauration

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 18:30:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, projection du documentaire Au coeur d’une restauration , L’âme retrouvée de la cathédrale Saint6Véran de Cavaillon.

Un film de Lana et Thierry Jourdan

Tarif unique 5,50€

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, projection du documentaire Au coeur d’une restauration , L’âme retrouvée de la cathédrale Saint6Véran de Cavaillon.

Un film de Lana et Thierry Jourdan

Tarif unique 5,50€ .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Projection du documentaire Au coeur d’une restauration

As part of European Heritage Days, a screening of the documentary Au coeur d’une restauration ( The Rediscovered Soul of Saint-Évéran Cathedral in Cavaillon ).

A film by Lana and Thierry Jourdan

Single admission price: 5.50?

L’événement Projection du documentaire Au coeur d’une restauration Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx