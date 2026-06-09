Projection du documentaire Brigneau, une fenêtre sur la mer Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Projection du documentaire Brigneau, une fenêtre sur la mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

De Stéphane Bégoin. Documentaire de 1h12.

Ce film sera projeté en avant-première au cinéma Le Kerfany mardi 23 juin 20h30 et Samedi 27 juin 14h30 et salle Anne Follezou le 2 août.

Le réalisateur, présent à ces projections, nous parle de son film Brigneau est un petit port breton, longtemps marqué par la pêche et les conserveries sardinières, aujourd’hui en pleine transformation.

Depuis quelques années, trois mondes s’y côtoient sans toujours se comprendre les habitants historiques attachés à la mémoire ouvrière du lieu, les résidents venus chercher le calme et la préservation du paysage, et de nouveaux arrivants qui tentent de redonner vie au port à travers des projets culturels, agricoles ou associatifs.

Je me suis installé ici récemment, car ma femme a ses racines ici. Comme eux, je cherche ma place dans ce territoire déjà chargé d’histoires et de tensions.

Pendant une année, j’ai filmé ce port et ceux qui l’habitent un ancien pêcheur qui regrette un monde disparu mais observe le renouveau avec curiosité, une restauratrice qui attire du monde sur le quai mais dérange certains riverains, un héritier qui transforme une ancienne usine en lieu culturel, ou encore une agricultrice dont les projets bouleversent les équilibres locaux.

Peu à peu, une question centrale émerge qui a le droit de faire vivre un territoire, et selon quelles règles ? Entre mémoire, usages contemporains et désir de transformation, Brigneau devient le théâtre d’un conflit discret mais profond sur la manière d’habiter un lieu aujourd’hui. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

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L’événement Projection du documentaire Brigneau, une fenêtre sur la mer Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS