Projection du documentaire « C’était mieux avant ? » Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.
Tarif unique de 5 euros – Les séances seront suivies d’un temps d’échanges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00
Vous avez certainement déjà entendu cette phrase : « C’était mieux avant. » Un temps où tout était, à priori, plus simple. Venez découvrir ce reportage authentique et intergénérationnel sur les habitants de Saint-Chamond, dans lequel vous vous retrouverez sûrement !
Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
