Projection du documentaire « C’était mieux avant ? » Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond

Projection du documentaire « C’était mieux avant ? » Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Projection du documentaire « C’était mieux avant ? » 20 et 21 septembre Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Loire

Tarif unique de 5 euros – Les séances seront suivies d’un temps d’échanges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Vous avez certainement déjà entendu cette phrase : « C’était mieux avant. » Un temps où tout était, à priori, plus simple. Venez découvrir ce reportage authentique et intergénérationnel sur les habitants de Saint-Chamond, dans lequel vous vous retrouverez sûrement !

Tarif unique de 5 euros – Les séances seront suivies d’un temps d’échanges

Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Vous avez certainement déjà entendu cette phrase : « C’était mieux avant. » Un temps où tout était, à priori, plus simple. Venez découvrir ce reportage authentique et intergénérationnel sur les de ! …

Atout Monde