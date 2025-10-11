Projection du documentaire De l’eau jaillit le feu Oloron-Sainte-Marie

Projection du documentaire De l’eau jaillit le feu

25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-10-11

Projection documentaire de De l’eau jaillit le feu de Fabien Mazzocco.

Dans le Marais poitevin, des milliers de personnes sont engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. De l’Eau jaillit le feu, c’est le récit d’un pays habité par des conflits d’intérêts autour de la gestion des ressources. Conflits nés, entre autre, d’un modèle qui n’a eu de cesse de s’affranchir du vivant. .

