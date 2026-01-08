Projection du documentaire Des âmes et des ombres. Nos vies à la rue Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Projection du documentaire Des âmes et des ombres. Nos vies à la rue

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Projection documentaire de Des âmes et des ombres. Nos vies à la rue réalisé par les protagonistes du film accompagnés par le collectif les Ziconofages.

Une journée type de personnes à la rue à Montpellier, ce qu’ils vivent, en montrant en parallèle une diversité de situation (7 personnes différentes) et des journées avec énormément de choses à faire : lieu de couchage, travail, bénévolat, recherche d’un toit, activités culturelles, douches,…). Ces personnages se croisent à la médiathèque, à Corus, à la Halte Solidarité des accueils de jour ou sur un terrain de pétanque… .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

