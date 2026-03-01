Projection du documentaire: Des brebis et des femmes LOURDES Lourdes

Projection du documentaire: Des brebis et des femmes

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Projection du documentaire de Laurence Fleury, suivi d’un échange avec la réalisatrice et une bergère, dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES.

Durée 1 h 30.

Gratuit dans le cadre de l’évènement.

Aujourd’hui en Béarn, la moitié des cabanes pastorales sont occupées par des couples ou des famille, et près d’un tiers par de vraies bergères, c’est à dire des femmes qui passent tout l’été en montagne et qui font le même travail que les hommes.

Le métier se rajeunit et s’écrit désormais au féminin.

Qu’est-ce qui motive ces femmes dont la plupart sont d’origine citadine, certaines bardées de diplômes, à embrasser cette profession ? Quelles difficultés rencontrent elles ? Comment parviennent-elles à s’installer ? Et comment sont-elles perçues dans ce milieu rural traditionnel ?

Renseignements au: 05 62 42 77 40

+33 5 62 42 77 40

Screening of Laurence Fleury?s documentary, followed by a discussion with the director and a shepherdess, as part of INTERNATIONAL WOMEN?S RIGHTS DAY.

Running time: 1 h 30.

Free as part of the event.

Today in Béarn, half of the pastoral cabins are occupied by couples or families, and almost a third by real shepherdesses, i.e. women who spend the whole summer in the mountains, doing the same work as the men.

The profession is getting younger and is now written in the feminine gender.

What motivates these women, most of whom come from city backgrounds and some of whom have diplomas, to take up this profession? What difficulties do they encounter? How do they get established? And how are they perceived in this traditional rural environment?

For further information: 05 62 42 77 40

