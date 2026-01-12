Projection du documentaire Dolpo, vers un lac Place de la Pangée La Baume-Cornillane

Projection du documentaire Dolpo, vers un lac

Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Venez découvrir le nouveau documentaire de Karen Guillorel.

Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lapangee.org

English :

Come and discover Karen Guillorel’s new documentary.

