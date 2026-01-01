Projection du documentaire Elle entend pas la moto Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection du documentaire Elle entend pas la moto

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Projection du documentaire Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach

Après la projection, échange avec Michaël Dessendier, de l’association Les 2 Mains Papoteuses, qui nous initiera à la langue des signes.

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

English :

Screening of the documentary Elle entend pas la moto by Dominique Fischbach

After the screening, chat with Michaël Dessendier, from the association Les 2 Mains Papoteuses, who will introduce us to sign language.

