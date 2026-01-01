Projection du documentaire Elle entend pas la moto Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Projection du documentaire Elle entend pas la moto Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 30 janvier 2026.
Projection du documentaire Elle entend pas la moto
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Projection du documentaire Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach
Après la projection, échange avec Michaël Dessendier, de l’association Les 2 Mains Papoteuses, qui nous initiera à la langue des signes.
.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the documentary Elle entend pas la moto by Dominique Fischbach
After the screening, chat with Michaël Dessendier, from the association Les 2 Mains Papoteuses, who will introduce us to sign language.
L’événement Projection du documentaire Elle entend pas la moto Montendre a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac