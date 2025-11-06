Projection du documentaire « Et si on osait… » + rencontre Espace culturel du pays de Nay Nay

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Une fin de journée au croisement de la culture et de la santé.

Plein Gaz Collectiv’ présente l’histoire d’un projet un peu fou proposer à toutes les personnes volontaires fréquentant le Centre Hospitalier des Pyrénées (patients, professionnels de santé, personnel administratif, garagistes, jardiniers, enfants, adolescents…), à des artistes ainsi qu’aux jeunes élèves de l’orchestre Camino de Pau de réaliser un clip vidéo, nouvelle version de la chanson Bella Ciao. Des répétitions ont été organisées, une chorale de 45 personnes a été créée, et c’est donc 179 personnes qui ont participé à cette belle aventure. Le documentaire retrace cette épopée, véritable galerie de portraits.

La diffusion sera suivie d’un échange avec les artistes sur les futurs projets de Plein Gaz Collectiv’.

Tout public 50 min de projection + échanges Sur réservation. .

