Projection du documentaire « La montagne Sainte-Geneviève, 700 ans de campus universitaire » Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Paris

Projection du documentaire « La montagne Sainte-Geneviève, 700 ans de campus universitaire » Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Paris samedi 20 septembre 2025.

Projection du documentaire « La montagne Sainte-Geneviève, 700 ans de campus universitaire » 20 et 21 septembre Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Entrée libre dans la limite de 25 places par session. Projection toutes les heures à partir de 10h30. Dernière session à 16h30. (samedi et dimanche).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à la découverte du site Descartes, un lieu chargé d’histoire témoin de la formation de l’espace universitaire.

Ce site, ancestral, a tour à tour hébergé le Collège de Navarre et l’Ecole polytechnique, accueillant depuis le Moyen Age étudiants et érudits renommés….

Un documentaire fascinant de 40 min sur l’histoire de la montagne Sainte-Geneviève à découvrir.

Attention nombre de places limitées. Session toutes les heures dès 10h30.

Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 21 rue Descartes 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France 01 55 55 90 90 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ouvre au public le domaine occupé par l’École polytechnique avant son transfert à Palaiseau en 1976. Le nouveau ministère de la Recherche s’y installe lors de sa création en 1981. Le site abrite aujourd’hui les services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le public pourra découvrir le site Descartes, cœur de la visite, qui comprend le Pavillon Boncourt, Hôtel de la ministre chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le jardin, son bureau… dont les fenêtres donnent sur l’ancienne bibliothèque d’anthropologie sociale fondée par Claude Lévi-Strauss au Collège de France. RER B Luxembourg / M10 : Maubert-Mutualité, Cardinal Lemoine

Partez à la découverte du site Descartes, un lieu chargé d’histoire témoin de la formation de l’espace universitaire.

@MESR