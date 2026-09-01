Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Projection du documentaire « La Rivière » suivie d’un débat

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Projection documentaire « La Rivière » de Dominique Marchais. Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Suivie d’un débat avec la participation de Philippe Garcia, président de Défense des milieux aquatiques et Jean-Claude Dutter, président de l’Accob. .

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 06 41 livres.s.frontieres@gmail.com

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English : Projection du documentaire « La Rivière » suivie d’un débat

L’événement Projection du documentaire « La Rivière » suivie d’un débat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn