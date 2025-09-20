Projection du documentaire : La Vaux-Marie 1914 Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Projection du documentaire : La Vaux-Marie 1914 Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont samedi 20 septembre 2025.

Nombre de places limité, réservations conseillées. Projection gratuite.

Assistez à la projection du documentaire » La Vaux-Marie 1914 « .

Ce projet, qui a nécessité neuf ans de travail minutieux, retrace l’histoire des combats particulièrement meurtriers de la Vaux-Marie en septembre 1914.

La projection sera présentée par ses deux réalisateurs, Clément Menusier et Dominique Di Ceglie.

Au cœur des collines de Verdun, encore ravagées par les millions d'obus qui ont causé la mort de plus de 30 000 personnes et fait 400 000 blessés en moins d'un an, le mémorial de Verdun retrace l'histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. Créé en 1967, sous l'égide de l'académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, il compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre. Entièrement rénové en 2016, ce musée propose une immersion dans la bataille. Pour celui qui cherche à ressentir, comprendre et transmettre ce qu'a été Verdun, le Mémorial fait figure de passage obligé.

© La Vaux-Marie