Projection du documentaire "Le Corbusier à Chandigarh la force de l'utopie" Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp vendredi 17 octobre 2025.

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Avec la construction de la ville de Chandigarh, l’architecte franco-suisse Le Corbusier a achevé l’œuvre de sa vie il y a 70 ans. Chandigarh est une utopie audacieuse de la modernité avec ses ombres et ses lumières. En accompagnant quatre acteurs culturels qui vivent dans la cité indienne idéalisée et rêvée par Le Corbusier, ce film réfléchit à l’héritage qu’il a laissé derrière lui ainsi qu’aux différences culturelles existantes entre l’Est et l’Ouest. Le Corbusier à Chandigarh la force de l’utopie , des cinéastes suisses Karin Bucher et Thomas Karrer, nous livre un récit dense et passionnant de la vision avant-gardiste développée par cet architecte de génie dans les années 1950 pour imaginer la ville du futur. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

