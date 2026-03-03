Projection du documentaire Le petit Spartacus Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie
Projection du documentaire Le petit Spartacus
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-28
2026-03-28
Projection documentaire Le petit Spartacus de Sara Ganem.
Un road-movie tendre et drôle à la fois accompagnée de son vélo prénommé Le petit Spartacus cette odyssée est le temps de la reconstruction pour Sara après les violences subies. .
