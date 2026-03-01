Projection du documentaire Le vivant qui se défend Cinéma Eldorado Ornans

Projection du documentaire Le vivant qui se défend

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Collectif Loue Lison vous invite à découvrir le documentaire Le vivant qui se défend de Vincent Verzat. La projection aura lieu au cinéma Eldorado d’Ornans le vendredi 27 mars à 20h.

Synopsis Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa (310k abonné·es). Partant d’un récit personnel et sensible, le film “Le VIVANT qui se défend” retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, “Le VIVANT qui se défend” fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. .

Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 46 75 16 citoyenslouelison@gmail.com

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English : Projection du documentaire Le vivant qui se défend

L’événement Projection du documentaire Le vivant qui se défend Ornans a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON