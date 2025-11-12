PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LES INDES GALANTES Vialas
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LES INDES GALANTES
Médiathèque Vialas Lozère
La médiathèque vous invite à la projection du documentaire (hip hop et chant lyrique) Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau à 18h.
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15
English :
The mediatheque invites you to a screening of Jean-Philippe Rameau’s documentary Les Indes galantes at 6pm.
German :
Die Mediathek lädt Sie um 18 Uhr zur Vorführung des Dokumentarfilms (Hip Hop und lyrischer Gesang) Les Indes galantes von Jean-Philippe Rameau ein.
Italiano :
La mediateca vi invita alla proiezione del documentario (hip hop e opera) Les Indes galantes di Jean-Philippe Rameau alle 18.00.
Espanol :
La mediateca le invita a las 18.00 horas a la proyección del documental (hip hop y ópera) Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau.
