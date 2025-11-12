PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LES INDES GALANTES Vialas

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

2025-11-12

La médiathèque vous invite à la projection du documentaire (hip hop et chant lyrique) Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau à 18h.
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 

English :

The mediatheque invites you to a screening of Jean-Philippe Rameau’s documentary Les Indes galantes at 6pm.

German :

Die Mediathek lädt Sie um 18 Uhr zur Vorführung des Dokumentarfilms (Hip Hop und lyrischer Gesang) Les Indes galantes von Jean-Philippe Rameau ein.

Italiano :

La mediateca vi invita alla proiezione del documentario (hip hop e opera) Les Indes galantes di Jean-Philippe Rameau alle 18.00.

Espanol :

La mediateca le invita a las 18.00 horas a la proyección del documental (hip hop y ópera) Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau.

