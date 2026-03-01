Projection du documentaire Les recommencements Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection du documentaire Les recommencements

Cinéma Andronis de Montendre
Centre culturel François Mitterand
Montendre
Charente-Maritime

Début : 2026-03-12 20:45:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Dans le cadre de best of doc #7. Projection du documentaire Les recommencements de De Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter.

+33 9 62 51 76 02
cinema.landronis@gmail.com

English :

As part of best of doc #7. Screening of the documentary Les recommencements by De Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter.

