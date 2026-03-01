Projection du documentaire Les recommencements Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
2026-03-12 20:45:00
Dans le cadre de best of doc #7. Projection du documentaire Les recommencements de De Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Screening of the documentary Les recommencements by De Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter.
