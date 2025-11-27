Projection du documentaire Leurs Champs du Coeur au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection du documentaire Leurs Champs du Coeur au cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Projection du documentaire Leurs champs du cœur,

de Mickaël Denis-Shi.

Après la projection, débat avec des membres de CMR17

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

English :

Screening of the documentary Leurs champs du c?ur,

by Mickaël Denis-Shi.

After the screening, discussion with CMR17 members

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Leurs champs du c?ur,

von Mickaël Denis-Shi.

Nach der Vorführung Diskussion mit Mitgliedern der WRC17

Italiano :

Proiezione del documentario Leurs champs du c?ur,

di Mickaël Denis-Shi.

Dopo la proiezione, dibattito con i membri del CMR17

Espanol :

Proyección del documental Leurs champs du cœur,

de Mickaël Denis-Shi.

Tras la proyección, debate con miembros de CMR17

