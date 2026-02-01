Projection du documentaire L’horloge universelle de Geoff Bowie Cinéma Casino Clamecy

Projection du documentaire L’horloge universelle de Geoff Bowie

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

2026-02-08

Dans le cadre de la Fête de la Commune, projection du documentaire L’Horloge Universelle de Geoff Bowie 1h10 Réalisé pendant le tournage du docu-fiction La Commune 1871 de Peter Watkins Réflexion sur l’intégrité, la mondialisation et la résistance artistique Projection suivie d’un échange avec des acteurs du film Tout public .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 clamecy.cinema@orange.fr

