✨ « Lignes de vie » – Un film documentaire de Frédérique Ribis & Agnès Abo-Dehman.

« Plongez dans l’histoire du soin des adolescents en souffrance psy à travers le parcours de l’association du Centre Étienne Marcel. »

« Lignes de vie » raconte l’histoire du soin des adolescents en souffrance psy, depuis la création jusqu’à nos jours, de l’association du Centre Étienne Marcel qui gère un hôpital de jour, un Centre Médico-Psycho-Pédagogique et un Institut Médico-Educatif à Paris et en banlieue.

« Lignes de vie » est un récit qui s’inscrit à travers les parcours croisés de patients et de soignants.

️Projection suivi d’un échange

Avec la participation des auteures du film : Frédérique Ribis & Agnès Abo-Dehman,

Président de l’association des anciens patients « Myosotis » : Jules Grech, Vice président : Wesley Sadda.

Organisé par l’association du Centre Etienne Marcel & le Dr Yves Edel

Une projection-rencontre proposée par l’association du Centre Etienne Marcel présidée par Dr Yves EDEL x le Centre Paris Anim’ Mathis.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

communication@asso-cem.org

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 PARIS



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