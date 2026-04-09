Projection du documentaire « Lignes de Vie » réalisé par Frédérique RIBIS et Agnès ABO-DEHMAN Centre Paris Anim’ Mathis PARIS
Projection du documentaire « Lignes de Vie » réalisé par Frédérique RIBIS et Agnès ABO-DEHMAN Centre Paris Anim’ Mathis PARIS samedi 11 avril 2026.
✨ « Lignes de vie » – Un film documentaire de Frédérique Ribis & Agnès Abo-Dehman.
« Plongez dans l’histoire du soin des adolescents en souffrance psy à travers le parcours de l’association du Centre Étienne Marcel. »
« Lignes de vie » raconte l’histoire du soin des adolescents en souffrance psy, depuis la création jusqu’à nos jours, de l’association du Centre Étienne Marcel qui gère un hôpital de jour, un Centre Médico-Psycho-Pédagogique et un Institut Médico-Educatif à Paris et en banlieue.
« Lignes de vie » est un récit qui s’inscrit à travers les parcours croisés de patients et de soignants.
️Projection suivi d’un échange
Avec la participation des auteures du film : Frédérique Ribis & Agnès Abo-Dehman,
Président de l’association des anciens patients « Myosotis » : Jules Grech, Vice président : Wesley Sadda.
Organisé par l’association du Centre Etienne Marcel & le Dr Yves Edel
Une projection-rencontre proposée par l’association du Centre Etienne Marcel présidée par Dr Yves EDEL x le Centre Paris Anim’ Mathis.
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
communication@asso-cem.org
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 PARIS
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