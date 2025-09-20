Projection du documentaire « L’Odyssée Antarctique » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Projection du documentaire « L’Odyssée Antarctique » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-21T07:15:00 – 2025-09-21T08:45:00

Le documentaire « L’Odyssée Antarctique » réalisé par de Djamel TAHI, retrace les expéditions polaires françaises de l’Année Géophysique Internationale qui se sont déroulées en Antarctique de 1956 à 1958.

Durée : 90min

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

© Terra Incognita