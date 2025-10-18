Projection du documentaire « Penser l’incertitude » Pré des Arts – Espace de la Vignasse Valbonne

Penser l’incertitude, de Christian Barani.

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, ces jeunes professionnels le témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

