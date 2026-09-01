Projection du documentaire « Quand surgissent les monstres » Ossès
vendredi 25 septembre 2026 · Ossès
Informations pratiques
Ossès
Projection du documentaire « Quand surgissent les monstres »
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
La librairie Menta projette le documentaire « Quand surgissent les monstres ». Il y est question de la montée du fascisme et de la lutte contre celui-ci dans plusieurs pays d’Europe.
Le documentaire est en basque, sous-titré en français.
Il y aura de quoi manger, boire, et même un petit concert! .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Projection du documentaire « Quand surgissent les monstres »
L’événement Projection du documentaire « Quand surgissent les monstres » Ossès a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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