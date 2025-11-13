Dans le cadre du festival du Mois du Doc consacré cette année au thème de la métamorphose, nous vous proposons deux projections consacrées aux métamorphoses théâtrales. Après Herbe flottante de Mohamed Ghanem le 4 novembre, consacré au théâtre japonais, découvrez Rue du conservatoire.

Rue du conservatoire (France, 2024, 80 min.) premier film documentaire de la réalisatrice Valérie Donzelli, suit une jeune metteuse en scène, Clémence Coullon et sa troupe de comédien.nes en dernière année au Conservatoire national, dans le travail de création d’une pièce qui marquera la fin de leur cursus. Il s’agit d’une version revisitée, libre, audacieuse et féminisée d’Hamlet. Entre deux séances de travail, face caméra, les jeunes comédien.nes confient leurs rêves et leurs aspirations.

« En 1996 j’ai passé le concours du conservatoire. Je l’ai raté. Il y a

un an on m’a demandé d’y faire une masterclass sur le jeu d’acteur au

cinéma. J’y suis allée. J’ai rencontré une jeunesse vivante, joyeuse et

passionnée. Parmi mes élèves il y avait Clémence. L’année d’après, elle

m’a demandé de filmer leur dernier spectacle. J’ai ressenti son urgence

et la peur qu’elle avait de quitter ce lieu mythique. Alors j’ai

accepté.

En filmant cette jeunesse, j’ai revisité la mienne. » Valérie Donzelli

Dans le cadre du festival du Mois du doc, venez découvrir le documentaire de Valérie Donzelli « Rue du conservatoire »

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970