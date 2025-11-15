Projection du documentaire “Se souvenir des tournesols” Saint-Simon

Projection du documentaire “Se souvenir des tournesols”

Projection du documentaire Se souvenir des tournesols de Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hildago

Projection du documentaire Se souvenir des tournesols de Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hildago. Anaïs, 17 ans, doit quitter sa famille et le Gers natal. Entre musique, village et nature, elle s’interroge sur son avenir. .

Salle sabatié Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 11 61 97

English :

Screening of the documentary Se souvenir des tournesols by Sandrine Mercier and Juan Gordillo Hildago

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Se souvenir des tournesols von Sandrine Mercier und Juan Gordillo Hildago

Italiano :

Proiezione del documentario Se souvenir des tournesols di Sandrine Mercier e Juan Gordillo Hildago

Espanol :

Proyección del documental Se souvenir des tournesols de Sandrine Mercier y Juan Gordillo Hildago

