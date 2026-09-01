Projection du documentaire SENTINELLES Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Projection du documentaire SENTINELLES

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Projection du documentaire SENTINELLES de Laurent Buchemeyer

Après la projection, échange avec Jean-Pierre Baudet, bagueur à Terres d’Oiseaux.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Screening of the documentary *SENTINELLES* by Laurent Buchemeyer

Following the screening, a discussion with Jean-Pierre Baudet, a bird bander with *Terres d’Oiseaux*.

L’événement Projection du documentaire SENTINELLES Montendre a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge