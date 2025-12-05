Projection du documentaire Soulèvements Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Projection du documentaire Soulèvements Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 5 décembre 2025.
Projection du documentaire Soulèvements
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:45:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Projection du documentaire Soulèvements, de Thomas Lacoste.
Après la projection, débat avec des membres du comité local des Soulèvements de la Terre Saintonge
.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
English :
Screening of the documentary Soulèvements, by Thomas Lacoste.
After the screening, debate with members of the local committee of Soulèvements de la Terre Saintonge
L’événement Projection du documentaire Soulèvements Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac