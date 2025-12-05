Projection du documentaire Soulèvements Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection du documentaire Soulèvements

Cinéma Andronis de Montendre
Centre culturel François Mitterand
Montendre
Charente-Maritime

Projection du documentaire Soulèvements, de Thomas Lacoste.

Après la projection, débat avec des membres du comité local des Soulèvements de la Terre Saintonge

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com



Screening of the documentary Soulèvements, by Thomas Lacoste.

After the screening, debate with members of the local committee of Soulèvements de la Terre Saintonge

