Projection du documentaire sur l’Art de Richard Orlinski avec David Serero Cinéma Mac Mahon Paris

Dans Richard Orlinski : The Art Documentary, David Serero explore les inspirations du sculpteur qu’il a suivi durant quatre années à travers le monde, les défis qu’il a surmontés et son ascension vers la renommée mondiale, à travers des images inédites en coulisses, des interviews exclusives et des séquences visuelles spectaculaires de ses œuvres majeures. Le film divertit, instruit et inspire le public. Son montage dynamique et percutant apporte un regard neuf sur le monde de l’art. Il nous emmène dans une cinématographie riche et inédite sur un artiste contemporain français.

Bande-annonce : https://youtu.be/lMgWytbis60

Une avant-première parisienne aura lieu le mercredi 12 novembre 2025 à 20 h au cinéma Mac Mahon, suivie d’un cocktail.

Ce film vibrant et intime plonge au cœur de l’univers créatif de Richard Orlinski — sculpteur contemporain parmi les plus vendus au monde — à travers des images inédites, des interviews exclusives et des séquences spectaculaires de ses œuvres emblématiques exposées aux quatre coins du globe.

Connu pour ses sculptures modernes aux formes facettées et son esthétique pop art saisissante, Orlinski a redéfini les frontières entre la culture populaire et l’art contemporain, collaborant avec des marques prestigieuses telles que Hublot, Disney, Porsche et Lancôme.

Le documentaire rassemble également des témoignages d’icônes internationales telles qu’Eva Longoria, Ricardo Guadalupe, Tayc, Romain Grosjean, ainsi que Bernard Montiel, Laurent Baffie et John Mamann. Ce film unique en son genre dresse un portrait passionnant du parcours et de l’impact mondial de l’artiste.

Cette première mondiale, très attendue lors du Festival de Cannes, célèbre le parcours créatif d’Orlinski, offrant un regard intime sur son processus artistique et sur la philosophie qui sous-tend ses sculptures reconnues dans le monde entier.

De nombreuses personnalités emblématiques figurent également dans le film, parmi lesquelles Ricardo Guadalupe (PDG de Hublot), Jean-David Marque (Disney), Alexander Elicha (fondateur de The Kooples), Eva Longoria, Tayc, John Mamann, Bernard Montiel, Romain Grosjean, Laurent Baffie, Mani Nordine, Robert Bartoux, Marlène Schiappa, Adriana Karembeu, ainsi que les journalistes Marion Grosjean et Laurence Rémila, entre autres.

Avant-première :

Mercredi 12 novembre 2025 à 20h

Cinéma Mac Mahon – 5, avenue Mac Mahon, 75017 Paris

Projection suivie d’un cocktail

Présenté au Festival de Cannes 2025, le film sur le sculpteur Richard Orlinski, The Art Documentary, de David Serero est projeté à Paris.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

Entrée à 10 euros, qui comprend la projection et le cocktail de réception.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-12T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T21:30:00+02:00

Cinéma Mac Mahon 5 avenue Mac Mahon 75017 Paris

https://www.cinemamacmahon1938.com/ news@theculturenews.com