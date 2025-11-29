Projection du documentaire Transmettre Lignac

Projection du documentaire Transmettre

8 Chabenet Lignac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre du festival Alimenterre, projection d’un documentaire.

Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Runtzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis Schirck. Elle leur aura apporté, mais aussi beaucoup pris, parfois jusqu’au plus profond de leur chair. De cette vie de labeur, un équilibre, fragile, est enfin trouvé. Mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné.Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. .

8 Chabenet Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 26 92 32 45

English :

As part of the Alimenterre festival, screening of a documentary.

German :

Im Rahmen des Festivals Alimenterre, Vorführung eines Dokumentarfilms.

Italiano :

Nell’ambito del festival Alimenterre, proiezione di un documentario.

Espanol :

En el marco del festival Alimenterre, proyección de un documental.

