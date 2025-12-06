Projection du fil de Hayao Miyazaki Le voyage de CHIHIRO salle des fêtes Nuars

Projection du fil de Hayao Miyazaki Le voyage de CHIHIRO

Salle multisports de Nuars

Gratuit

Gratuit

Gratuit

6 décembre 2025, 15h00

fin : 18h00

2025-12-06

Projection du film de Hayao Miyazaki Le voyage de CHIHIRO le 6 décembre à 15h dans la salle multisports de Nuars (58190)

Cette manifestation est proposée pas les associations IMAGES VILLAGES & Patrimoine de Nuars.

Synopsis

(Extrait du site du ciné-club de Cean)

Les parents de Chihiro, 10 ans, s’apprêtent à emménager dans une nouvelle maison. Mais ils se trompent de direction et débarquent dans un monde parallèle peuplé d’animaux, de fantômes, de sorcières et de dieux difformes. La fillette va vivre dans cet univers fantastique une expérience initiatique dont elle sortira grandie et transfigurée.

Chihiro est une petite fille insupportable, boudeuse, avachie et peureuse, elle ne sait ni se débrouiller toute seule, ni dire merci. Elle est affublée d’une gentille maman et d’un gentil papa, peut-être un peu trop gros. Ils disparaîtront très tôt dans son aventure, transformés en cochon pour avoir trop mangé un repas qui ne leur été pas destiné.

Chihiro devra elle-même trouver au fond de son cœur les ressources pour survivre dans ce monde où les humains doivent travailler. Elle arrivera tout d’abord à se faire accepter, elle obtiendra une première victoire facile avec le dieu de la rivière puis, plus difficile, elle devra découvrir la vérité.

La projection est non payante avec participation au chapeau pour couvrir les frais de projection.

Après le film, un goûter sera offert par la municipalité de Nuars et l’association Patrimoine de Nuars . .

salle des fêtes Salle multisports de Nuars Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 90 42 62 imagesvillages58@gmail.com

