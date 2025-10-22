Projection du film 7/8 et concert de jazz du quartet international Across the Lines Limoges

10 Rue Jules Noriac Limoges

Le Centre de la mémoire d’Oradour vous propose une soirée consacrée aux répressions menées par l’Italie fasciste durant la Seconde Guerre mondiale.

Elle débutera avec la projection du film 7/8, de Stefano Landini (1h14), qui met en lumière la répression du jazz en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale et retrace une période sombre de l’histoire, où la passion pour cette musique conduira les personnages jusqu’au peloton d’exécution des nazis occupant le pays.

Cette projection sera suivie d’un concert du quartet international Across the Lines, composé du tromboniste et trompettiste franco-italien Andrea Glockner, du claviériste italo-dominicain Santiago Fernandez, du batteur italo-suisse Alessandro Alarcon, et de la bassiste italienne Silvia Bolognesi. Il propose un jazz moderne et au groove accrocheur, porté par une section rythmique basse-batterie redoutablement efficace. .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

