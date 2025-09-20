Projection du film « À leur hauteur. La Seconde Guerre mondiale dans le Morbihan racontée 84 ans après » Grande baraque du Rouho Lorient

Projection du film « À leur hauteur. La Seconde Guerre mondiale dans le Morbihan racontée 84 ans après » Samedi 20 septembre, 18h00 Grande baraque du Rouho Morbihan

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée du film : 53 min. La projection sera suivie par un échange avec la réalisatrice Emma Le Floch (sous réserve).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

En janvier 2024, alors que la France s’apprête à commémorer le 80e anniversaire de la Libération, Emma et Lysa partent à la rencontre des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale du département.

À travers l’objectif de leur caméra, elles recueillent les souvenirs de dix Morbihannais, alors âgés de 4 à 18 ans durant le conflit. De Lorient à Rieux, ces témoins nous plongent dans leur quotidien bouleversé par l’arrivée des soldats allemands. Leur jeunesse est marquée par les bombardements et les disparitions, mais aussi par l’espoir insufflé par la Résistance, ainsi que les joies de la Libération.

Enrichi de vidéos et d’images d’archives, ce documentaire inédit raconte la guerre à hauteur d’enfant. Il constitue une rencontre précieuse avec celles et ceux qui l’ont vécue et qui ont choisi de témoigner, afin que le lien entre passé et présent perdure.

Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Memorabilia Audiovisuel