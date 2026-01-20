Projection du film À l’ombre de l’abbaye de Clairvaux Eaux-Puiseaux

Projection du film À l’ombre de l’abbaye de Clairvaux

Vendredi 6 février EAUX-PUISEAUX Projection du film À l’ombre de l’abbaye de Clairvaux . A 20h à la salle des fêtes.

La commune d’Eaux-Puiseaux organise la projection du film documentaire de M. Eric LEBEL, A l’OMBRE DE L’ABBAYE DE CLAIRVAUX en présence du réalisateur qui proposera un moment d’échange à l’issue de la séance.

Entrée gratuite

Contact +33 (0)3 25 42 01 00 mairie.eaux-puiseaux@orange.fr https://www.eaux-puiseaux.fr .

1 Rue Largentier Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 01 00 mairie.eaux-puiseaux@orange.fr

