Projection du film A Pied d’œuvre Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon

Projection du film A Pied d’œuvre

Théâtre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2026-03-23 19:30:00

fin : 2026-03-23

Projection du film A Pied d’œuvre , de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon et Virginie Ledoyen.

Théâtre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Screening of A Pied d’?uvre , by Valérie Donzelli, with Bastien Bouillon and Virginie Ledoyen.

