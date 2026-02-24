Projection du film A Pied d’œuvre Théâtre des Masques Ferrières-sur-Sichon
Projection du film A Pied d’œuvre
Théâtre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2026-03-23 19:30:00
fin : 2026-03-23
2026-03-23
Projection du film A Pied d’œuvre , de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon et Virginie Ledoyen.
Théâtre des Masques Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Screening of A Pied d’?uvre , by Valérie Donzelli, with Bastien Bouillon and Virginie Ledoyen.
