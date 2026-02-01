Projection du film Abominable Sainte-Mère-Église

Projection du film Abominable

Début : 2026-02-25 17:00:00

Abominable est un film d’animation américano-chinois réalisé par Jill Culton et Todd Wilderman, sorti en 2019.

Yi, une jeune fille chinoise, rencontre un jeune yéti magique, qu’elle nomme Everest. Accompagnés de Jin et de Peng, ses amis, elle l’aide à retrouver sa famille. Pendant leur périple, ils affronteront de nombreuses obstacles, ainsi que leurs peurs les plus intimes.

Nombre de places limité, à partir de 6 ans. .

Salle des fêtes Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 04 60 19

