Projection du film Albatros et gorfou, une fable australe Le Chenal Porspoder

Projection du film Albatros et gorfou, une fable australe

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Projection du film de Charlène Gravel et Rémy Marion Albatros et gorfou, une fable australe , en présence de Rémy Marion.

Les îles Falkland forment un chapelet de roches et de sable, perdues entre l’Amérique Latine et l’Antarctique. Un grand nombre de manchots et d’albatros viennent s’y reproduire chaque été. De tous ces manchots, la vie des gorfous est celle qui nécessite le plus de ténacité. Du haut de leurs 35 cm, ils doivent régulièrement affronter des falaises coupantes, grimper des dizaines de mètres, au péril de leur vie. Cette espèce, dont les 3/4 ont disparu aujourd’hui, partage un lien particulier avec les albatros. C’est leurs vies parallèles que nous allons découvrir au fil d’un été. .

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection du film Albatros et gorfou, une fable australe Porspoder a été mis à jour le 2025-11-17 par OT IROISE BRETAGNE